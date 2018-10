Angelina Jolie e Keanu Reeves hanno un flirt? Il gossip impazza in queste ore dopo la ‘bomba’ lanciata dal tabloid australiano NW, secondo cui tra i bellissimi attori di Hollywood ci sarebbe del tenero. Addirittura i rumors parlano di “una presunta relazione nata nel 2017 e di un viaggio insieme in Grecia”. Calmi tutti, però: al momento si tratta solo di indiscrezioni ufficiose, poiché non vi sono prove della presunta liaison tra i due bellissimi divi. “Non hanno mai lavorato insieme e non si sono mai conosciuti fino all’anno scorso”, riferisce una fonte anonima al tabloid.

I figli della sexy Jolie – che, lo ricordiamo, è ancora impegnata nella battaglia legale per l’affidamento dei figli dopo il divorzio da Brad Pitt – approverebbero la sua relazione con Keanu Reeves. L’informatore ha poi aggiunto altri particolari: “Ama i bambini ed ha avuto una buona influenza su Ange. È così gentile, generoso e genuino – tutte le qualità che Ange vuole ora in un uomo”. Dal canto suo Reeves, sempre secondo la misteriosa fonte, “è attratto da donne misteriose come Ange, che hanno un lato oscuro”. Si tratterebbe di un flirt per ora tenuto volutamente “sotto controllo” dai due attori, ma la madre del bel Keanu vorrebbe che anche gli altri sapessero del loro legame segreto. “Le piacerebbe vedere Keanu finalmente sistemarsi e Ange si adatterebbe perfettamente con la famiglia”.

Secondo Gossip Cop, che ha ripreso la notizia, il rumors messo in circolazione dalla rivista australiana sarebbe infondato. Se infatti le due star del cinema mondiale fossero davvero una coppia, possibile che da più di un anno nessun paparazzo si sia accorto di loro? Nel frattempo, la rivista People ha riferito lo scorso gennaio che la Jolie “è single e non è interessata agli appuntamenti”. E! news ha a sua volta confermato mesi fa che nel cuore della bella Angelina non vi sarebbe alcun uomo e che l’attrice “è molto concentrata sui suoi figli”. Chissà, magari presto arriverà una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati … aspettiamo!