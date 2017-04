Angelina Jolie flirt con Tom Cruise: i peggiori incubi di Brad Pitt diventano realtà

E’ da febbraio che circolano rumors circa una possibile liason tra Angelina Jolie e Tom Cruise, galeotto pare essere stato il set del remake di Bride of Frankenstein. Ora a semplici voci si arriva alla conferma di una incontro londinese tra i due super divi, a buttare benzina sul fuoco anche una fonte anonima che ha rilasciato dichiarazioni precise al Globe.

“Angelina è attratta dalla sua mascolinità, dalla sua potenza e dal suo lato selvaggio. Le piace che lui sia un po’ diverso. Tom dal canto suo è molto affascinato dalla vocazione umanitaria dell’attrice“. Queste le ragioni dell’avvicinamento tra i due, inevitabile pensare a come possa aver reagito Brad Pitt, in eterna competizione con Cruise. “Brad sta vedendo la sua famiglia allontanarsi sempre più e non c’è nulla che possa fare per migliorare la situazione. Sapere che la Jolie frequenta Tom Cruise lo farebbe solo infuriare ulteriormente. Questa guerra è soltanto all’inizio“. La cornice pare infatti mettere Pitt in posizione di netto svantaggio.

Non resta che aspettare le prossime mosse della neo coppia, anche perché Tom Cruise è noto per i colpi di testa e le dichiarazioni sopra le righe. Questo lascia supporre che se la cosa dovesse farsi seria sarà lui il primo a gridarla ai quattro venti, magari saltando su un divano in diretta tv come aveva già fatto ai tempi della Holmes.