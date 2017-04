Angelina Jolie cambia casa: villa di lusso da 25 milioni di dollari con vicini super vip

Nuova vita e nuova casa per Angelina Jolie e figli: l’attrice pare essersi definitivamente lasciata Brad Pitt alle spalle e ora pensa a traslocare. Secondo i beninformati saremmo ben oltre il pensiero, la diva avrebbe già firmato il compromesso per un villa extra lusso da 25 milioni di dollari in una zona super vip.

Si tratta di un immobile del 1913, considerato la dimora più bella della città di Los Angeles, storica residenza di Cecil B. DeMille Estate. Vanta sei stanze da letto – assolutamente necessarie dato il numero dei figli della Jolie – dieci bagni e ovviamente piscina e tutti i comfort immaginabili. Pare che l’attrice abbia già versato la caparra.

Non sono ovviamente da meno i vicini di casa, si tratta infatti di una zona piena di personaggi famosi, a tenere compagnia ad Angelina ci saranno infatti: Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Lauren Graham, Will.I.Am e David Fincher. Finora la casa più pagata nella zona era quella di Lydia Hearst, che ha sborsato 13 milioni di dollari; un bazzecola in proporzione alla cifra che si accinge ad affrontare la Jolie.