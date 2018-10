Andrea Iannone gossip: il pilota di Moto Gp paparazzato insieme ad una ella mora … amica di Belén Rodriguez, diventata da pochi mesi la sua ex fidanzata. Iannone si consola, eccolo immortalato in compagnia di Martina Menegon, “La migliore amica di Belen”. Dopo la fine della sua storia d’amore con la showgirl argentina, il pilota reagisce ed inizia a frequentare altre ragazze, spesso amiche. Travolto dal gossip in queste due anni di relazione con Belén, si sete ora esausto.

“Belén? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo dei titoli su questa storia… Però sto bene”, aveva di recente dichiarato il campione in una intervista. In questi mesi Andrea è stato fotografato dai paparazzi a fianco di diverse ragazze, ma stavolta è stato sorpreso durante un pomeriggio assieme a Martina Menegon, grande amica della sua ex. I due sono solo amici o c’è del tenero tra loro? In tanti se lo stanno domandando in queste ore dopo aver visto gli scatti inediti pubblicati da Novella 2000.