La showgirl, infatti, dopo un tira e molla durato mesi, una momentanea separazione seguita da un riavvicinamento estivo, ha posto fine alla relazione sentimentale con lui. “Belén? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo dei titoli su questa storia… Però sto bene”, dichiara. I rumors degli ultimi tempi vorrebbero Belén più vicina all’ex coniuge Stefano De Martino, addirittura si vocifera che la coppia potrebbe riprovarci anche per il bene del figlio Santiago. Ma si tratta solo di voci di corridoio non confermate da fatti oggettivi. Nel mese scorso sono stati fotografati dal settimanale ‘Chi’ in scatti nei quali si poteva intravedere una certa sintonia e serenità tra loro. E il ballerino a ‘Domenica In’ ha mostrato di provare ancora forti sentimenti per la madre di suo figlio Santiago, per la quale ha usato aparole di grande stima. Che si stia riaccendendo la passione tra loro?

“Dico sempre che è una gran fortuna poter amare davvero qualcuno, non essere amati, ma conoscere il grande amore. Cosa mi rimprovero? So di essere stato fortunato e per quanto mi impegni a volte provo la sensazione di non essere all’altezza del tanto affetto che ricevo”, aveva detto il ballerino a Mara Venier su un suo possibile coinvolgimento. Belén frattanto non conferma né smentisce il gossip che la riguarda, tira dritto per la sua strada dedicandosi anima e corpo al figlio e al lavoro.