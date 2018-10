Si abbracciano e sembrano in sintonia, ma magari si tratta solo di stretta amicizia. Dopo un lungo tira e molla con classico periodo di pausa, tra Iannone e l’argentina, ormai è noto, è finita. I due si sono detti addio e ora Iannone si fa sorprendere abbracciato a una misteriosa ragazza. Secondo i bene informati la avvenente fanciulla sarebbe la fidanzata di uno dei migliori amici di Iannone che era lì con loro a prendere l’aperitivo. Se fosse vero, dunque, si tratterebbe solo di coccole tra amici. La rivista ha infatti spiegato che non vi sarebbe alcun tipo di coinvolgimento sentimentale tra i due. Comunque al momento non abbiamo certezze del fatto che Iannone abbia già rimpiazzato la Rodriguez; lui infatti è ancora ufficialmente single.