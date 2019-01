Andrea Iannone apre le porte della sua casa in Svizzera: la sala giochi fa impazzire i fan

Ci sono vip che amano postare continuamente momenti della propria vita, sprazzi di quotidianità, e altri invece che alla propria privacy ci tengono eccome. Nel mezzo si colloca Andrea Iannone, pilota di MotoGp, che non è di certo solito condividere proprio tutto sui social. Su Instagram però qualche ora fa il campione ha caricato alcune stories per condividere con i fan il secondo piano della sua casa. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, attraverso due filmati molto brevi, ha mostrato con orgoglio e forse anche con un po’ di civetteria, la sua sala giochi privata. Immagine inedite che hanno conquistato i follower di Andrea Iannone.

Un’immensa sala quella nella casa di Iannone dedicata ai divertimenti. Un open space molto grande appunto, con moto in bella vista, pavimento in vetro, biliardo, biliardino e simulatori per la corsa in strada. Cosa desiderare di più? Davvero il meglio per un amante dei videogiochi come lui. Tale arredamento, come dicevamo, ha mandato ai pazzi i fan. Del resto chi, in fondo, non ha mai sognato di avere un posto così dove rifugiarsi? Anche solo per staccare la spina dalla routine? Un’area relax per il 29enne di Vasto, che ha accompagnato i video semplicemente con la parola: «Casa». Chissà se la nuova casa in Svizzera con tanto di super sala giochi era pensata per essere un nido d’amore da vivere con la ex showgirl Belen Rodriguez e chissà che quest’ultima alla vista dei filmati non si stia mangiando le mani. Sulla fine della storia tra i due Andrea Iannone non ha speso alcuna parola. Non è mai stato chiarito il motivo della rottura. Il pilota di MotoGP sarebbe ufficialmente single, nonostante sia stato paparazzato in compagnia di alcune belle ragazze. Il giovane, infatti, ha sempre lasciato intendere che si trattasse di amiche. Per quanto terrà il cuore libero? Difficile dirlo …