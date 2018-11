Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Se lo chiedono in tanti dopo aver visto le foto diffuse dal settimanale Diva e Donna che lo ritraggono in compagnia di un’affascinante ragazza. Proprio di rente il dj, ex tronista, si era definito ‘single’ in una intervista dove parlava dei suoi progetti professionali e rifiutava invece di commentare la nuova relazione d’amore tra la sua storica ex fidanzata, Giulia De Lellis, e il cantante di Amici, Irama. I due fidanzati sono venuto allo scoperto da qualche settimana ed in merito Damante è stato chiaro e categorico: “Non ho mai detto nulla su questa vicenda e non ho intenzione di farlo ora”.

Ufficialmente single, i paparazzi però lo hanno ‘beccato’ in dolce compagnia. Di chi? Della modella ereditiera, Maya Henry. E sebbene lui abbia dichiarato che sarebbe stato difficile innamorarsi di nuovo – la rottura improvvisa con la De Lellis risale a poco prima dell’estate, qualche mese dopo l’uscita di Giulia dalla casa del Grande Fratello Vip edizione 2017 – sembra proprio che Andrea Damante in realtà sia felicemente accompagnato. Che tra i due ci sian un flirt? Andrea Damante potrebbe aver trovato una nuova fidanzata, il gossip impazza in queste ore … L’ex tronista, oggi affermato deejay nelle discoteche più note d’Italia, si accompagna con la giovane ereditiera Maya Henry.