“È anche un imprenditore di successo”, ecco come Fedez è diventato un investitore che fattura numeri da capogiro

Fedez non è solo un rapper. Si tratta di un ‘ragazzo’ che ha una ventina di milioni di follower, tra i suoi e quelli della compagna, Chara Ferragni, e che sa bene cosa significhi coltivare questa base di relazioni sterminate, anche per il proprio portafoglio. Sarà anche per questo che Fedez, icona dei giovanissimi da quasi sei milioni di follower sulla sola Instagram che si aggiungono ai 13,5 milioni di follower della nota imprenditrice Chiara Ferragni, ha investito in Zerogrado, una statup italiana che si rivolge a chi ha grandi fan-base sul web da gestire. E che offre a questi influencer una piattaforma di messaggistica che permette ai personaggi noti del web, come le decine di youtuber star della rete, di dialogare con la propria audience.

Zerogrado è stata costituita da un team di sviluppatori con sede a Treviso e nei giorni scorsi ha raccolto altri 1,3 milioni di euro di finanziamenti da parte di imprenditori del digitale. Oltre a Fedez (all’anagrafe Federico Leonardo Lucia), si possono citare Mauro Del Rio – che fece fortuna con Buongiorno! – Fabio Cannavale (Boost Heroes), Nicola Lamberti (founder di TrovaPrezzi), Marco Ferrari e Marco Franciosa (founder di Next14). “I canali YouTube rappresentano una parte consistente, e in crescita esponenziale, della fruizione dei contenuti video online, avendo soppiantato da tempo i tradizionali canali per le nuove generazioni – ha spiegato Vladimiro Mazzotti, CEO di Zerogrado, in una nota diffusa nei giorni scorsi per annunciare la raccolta di fondi – e i creator rappresentano le nuove star in grado di catalizzare interesse di audience enormi.”

Ma cosa offre Zerogrado, Startup a cui ha preso parte anche Fedez? “Con la nostra soluzione vogliamo dotarli di uno strumento sofisticato che consenta loro di gestire la fan-base e di coinvolgerla in interazioni che facciano crescere fedeltà e partecipazione, con obiettivo di aumentare vendite di merchandising e contenuti premium”. La piattofrma prevede una finestra che permette di monitorare in tempo reale il proprio pubblico, ma anche servizi aggiuntivi come la possibilità di creare dei quiz ad hoc per i fan più attivi in modo da aumentare il loro coinvolgimento e magari mettere a disposizione premi speciali come merchandising o contenuti esclusivi. Il dialogo individuale avviene tramite piattaforme come Facebook Messenger o WeChat.”