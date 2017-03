Amy Koruse Rosenthal la scrittrice che sta morendo e cerca una nuova moglie per il marito

Amy Krouse Rosenthal è una scrittrice statunitense che sta morendo. Talentuosa, volitiva ironica e – purtroppo – malata terminale a causa di un cancro, diagnosticatole nel 2015, alla viglia della partenza della figlia per il college. Una coppia normale, che si ama da 26 anni e dopo aver cresciuto i figli si prepara a veder spiccare il loro volo fuori dal nido. Invece a spiccare il volo sarà la madre, purtroppo un volo senza ritorno.

La donna ha scritto una lettera pubblica per un motivo tanto singolare quanto strappalacrime: vuole andarsene con la certezza che suo marito sarà amato da un’altra persona. “È da un po’ che volevo farlo, ma la morfina e la mancanza di gustosi cheeseburger interferiscono con le mie energie e con quel che resta della mia prosa. Sono stata sposata con l’uomo più straordinario per 26 anni. Pensavo di viverne almeno altri 26 insieme. Volete sentire un scherzo di cattivo gusto? Un marito e una moglie, a piedi, al pronto soccorso in una tarda serata del 5 settembre 2015. Poche ore e qualche test dopo, il medico chiarisce che il dolore insolito che la moglie si sente sul suo lato destro non è appendicite come sospettavano ma un cancro ovarico piuttosto esteso.”

Questo l’incipit di una lettera che sta commuovendo il mondo e che prosegue così: “Ottanta chili per un metro e 78, bello, elegante, ottimo cuoco, maestro di piccole cose. Alla prima ecografia arrivò con i fiori. Vorrei più tempo con Jason. Vorrei più tempo con i miei figli. Vorrei più tempo sorseggiando Martini al Green Mill Jazz Club il giovedì sera. Ma questo non accadrà. Probabilmente ho solo pochi giorni per essere una persona su questo pianeta. Allora, perché sto facendo questo? Perché spero che la persona giusta legga questa lettera, trovi Jason, e inizi un’altra storia d’amore. Lascio questo spazio vuoto intenzionale di seguito come un modo di dare a voi due il nuovo inizio che vi meritate.”

