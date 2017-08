Amouage Figment profumi: i dettagli sul terzo capitolo di Ritratti di vita (FOTO)

Una creazione straordinaria e seducente, Figment è l’attesissimo terzo capitolo di “Ritratti di vita”, esuberante esplorazione del secondo ciclo della narrativa di Amouage del direttore creativo Cristopher Chong. Espressione di bellezza sfuggente ispirata al fascino che il Bhutan, terra della felicità, esercita da sempre su Chong, questa profumata opera d’arte celebra in modo sapiente l’eterea meraviglia che avvolge il regno nei suoi sogni. “Figment è l’espressione di come appare il Bhutan nella mia immaginazione. Non è né fantasia né realtà, si tratta piuttosto di un ologramma olfattivo composto dai frammenti che compongono l’intensa bellezza della vita”, spiega il direttore creativo di Amouage. “Queste fragranze hanno preso forma nella mia immaginazione come un’opera perfetta vista nello spazio e nel tempo attraverso antichi binocoli da teatro. Prendono vita per me su un palcoscenico adornato da una profusione di seta filettata di ricami floreali che gradualmente si trasformano in un giardino delicato e divino”.

Nella versione maschile di Figment, Chong contrappone e sovrappone magistralmente i profumi per esplorare ogni sfumatura di queste illusioni. Seduce l’immaginazione alla possibilità dell’ignoto, suggerisce una bellezza serena attraverso le note di testa fresche e floreali del limone, geranio e pepe rosa. Un luminoso cuore di sandalo si intreccia drammaticamente con l’accordo Animalic e il vetiver, dove le sfaccettature di cuoio e fumo seducono il subconscio. Catturando un’aurea mistica, Figment Man inebria con una base di ladano, legno guaiaco e accordi di terra dai toni legnosi e balsamici che si legano a note muschiate per completare il continuum della meraviglia.

Nella versione femminile Figment rivela il magnetismo e la grandiosità del poetico giardino ricamato nato dalla fantasia di Chong aprendosi con impertinenti accenti pepati e agrodolci del pepe di Sichuan e dello zafferano, impreziositi dai toni verdi della gardenia. Il cuore radioso della tuberosa è adornato da una ghirlanda di sensualità setosa del gelsomino d’Arabia, fiori d’arancio, lisylang e cassia. Questo elegante e splendido camaleonte, dalla grazia e dallo splendore ammalianti, è completato dal calore legnoso del papiro e del patchouli seguiti dall’incenso.