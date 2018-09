Ami viaggiare? Ecco l’offerta di lavoro che fa per te: cercasi candidato per testare spiagge e resort di lusso

Vorresti cambiare vita e trovare il tuo ‘paradiso terrestre’? Il tuo sogno è quello di vivere e lavorare al sole, camminare a piedi nudi sulla sabbia e goderti i tramonti riva al mare? Potresti essere la persona giusta per il lavoro che Vidanta sta offrendo. La catena di resort di lusso è alla ricerca di un candidato che si occupi di testare e promuovere le proprie strutture dislocate in Messico. La catena ha lanciato il contest “World’s Best Job” e ha creato un sito internet apposito dove poter inviare la propria candidatura. Sarà possibile autocandidarsi entro il 21 ottobre. Sembra assurdo eppure è tutto vero: la società latino-americana Vidanta sta cercando un brand ambassador che si occupi di testare e promuovere attraverso i canali online i suoi numerosi resort di lusso disseminati sulle spiagge del Messico e della Bassa California. Un nuovo volto aziendale capace di valutare e comunicare lusso, cultura, cibo e intrattenimento nelle diverse location. Tra queste Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos e la Rivera May.

Tradotto in parole semplici, cerca qualcuno disposto a vivere un anno nei resort di lusso messicani, partecipando anche ad escursioni e gite alla scoperta di rovine e ad esperienze food (come assaggiare i vari tipi di tequila o imparare ricette dagli chef stellati) e raccontando tutte queste esperienze su un blog e sui social network.

E l’incarico, udite udite, oltre a garantirvi vitto e alloggio prevede uno stipendio annuale di poco superiore ai 100.000 euro. Così Vidanta ha lanciato la campagna “World’s best job” e ha creato un sito apposito dove poter inviare la propria candidatura: c’è tempo fino al 21 settembre. I requisiti richiesti? Essere creativi, organizzati e saper proporre nuove idee. Bravi a relazionarsi con gli altri, a documentare i viaggi e ad utilizzare i social media. Non solo. Dovete anche essere aggiornati su attualità e ultimi trend.