American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace è pronto al debutto [Trailer]

Dopo mesi di attesa, il nuovo capitolo dei racconti criminali di Ryan Murphy si svela finalmente nel trailer ufficiale, lanciato a poco più di due mesi dall’uscita. Il 17 gennaio uscirà infatti “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”, serie TV incentrata sul delitto di Gianni Versace avvenuto nel luglio del 1997. La fiction debutterà da prima negli Stati Uniti sul canale FX, seguito poi anche da quello in Italia sul canale Fox Crime.

Il nuovo capitolo della serie criminale di Ryan Murphy – regista che ha posticipato l’uscita della serie TV Katrina per proporre questa nell’anniversario dell’accaduto – vanta anche un cast d’eccezione: tra gli attori principali segnaliamo infatti la presenza di Penelope Cruz nei panni di Donatella Versace ma anche Ricky Martin nei panni del compagno Antonio. Ad impersonare Gianni Versace sarà invece Edgar Ramirez.