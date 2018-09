Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, a due anni dalla loro relazione, l’attrice romana si lascia andare a delle rivelazioni inedite sulla loro vita di coppia. Un codice comportamentale quello di Ambra, compagna dell’allenatore della Juventus, che con il mister funziona alla grande: “La regola quando perde una partita? Mi accorgo delle situazioni”, rivela l’ex stellina di “Non è la Rai”, che ricorre addirittura a delle tecniche scaramantiche e quando la Juventus perde aspetta almeno 48 ore per chiamarlo.

Ambra: il suo segreto per tenersi stretto Max Allegri

Massimiliano Allegri torna sempre da lei: “Non vado mai allo stadio, ho delle cose scaramantiche, poi mi aiuta il fatto di vivere a Brescia, così non ho subito il risultato diretto. Quando esce dallo stadio va a casa con i suoi amici e aspetto 48 ore. È un uomo molto serio sul lavoro, torna sempre con la squadra, segue tutte le sue regole. Le rispetto e intanto aspetto. So che tornerà“, ha ammesso Ambra in una intervista alla trasmissione “I Lunatici” su Rai Radio 2.

Ambra parla della bulimia avuta in passato

L’attrice si è messa a nudo e non ha parlato solo della sua vita sentimentale, ma anche della malattia che ha avuto in passato, la bulimia. “Un po’ si resta per tutta la vita. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. L’atteggiamento un po’ bisogna coccolarlo, perché ti resta addosso. Se lo accetti non diventa malattia. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata”.

