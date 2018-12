Ambra Angiolini Instagram: insulti al suo Massimiliano Allegri, lei risponde alle critiche

L’attrice romana ferocemente attaccata sui social risponde per le rime ad un suo detrattore. La storia con Massimiliano Allegri va a gonfie vele, il gossip impazza e parla infatti di matrimonio in programma per il prossimo giugno, dopo la fine del campionato di calcio di Serie A che vede la Juventus super favorita per lo scudetto. Una volta finita la sua storia d’amore con Francesco Renga, Ambra con l’allenatore di calcio ha ritrovato la serenità e secondo i rumors saranno presto marito e moglie.

Non manca come sempre chi ha da ridire sui social, chi la critica e la punzecchia con post al vetriolo. Ecco dunque che in uno scatto su Instagram che la immortalava insieme alla figlia Iolanda, una followers aveva disprezzato Max Allegri, il suo compagno. Come fai a stare cona persona come Allegri? Questo il senso del messaggio al vetriolo: “Ma come fai a stare insieme ad una persona brutta e viscida come Allegri. Che schifo”. Ambra Angiolini quando ha visto il post non si è fatta certo intimorire e con fare deciso ed estrema eleganza ha messo a tacere l’utente: “Ti auguro un 2019 pieno di Affari tuoi”. Il tutto corredato con un cuore. L’attrice, senza scendere nel dettaglio, ha risposto per le rime a chi ha offeso lei e il suo Max senza scendere in epiteti o accuse spiacevoli.

Gli ammiratori di Ambra hanno preso le sue difese ed hanno attaccato la ragazza che aveva infierito così gratuitamente su di lei: “Sei povera di spirito non faresti tornare la vista ai ciechi. Fatti una passeggiata all’aria aperta e medita sulla tua pochezza. Dopo che hai chiuso il telefono ci devi tornare nel tuo mondo triste, vuoto e ricco di solitudine. Sei cattiva sei una persona triste”.