Ambra Angiolini aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? In molti se lo stanno chiedendo in queste ore, dopo aver visto alcune foto inedite che mostrano l’attrice con una silhouette un po’ più appesantita del solito. Prima i rumors insistenti che vogliono i fidanzati prossimi alle nozze il prossimo giugno, ed ora tornano insistenti le voci di una gravidanza per l’ex compagna di Francesco Renga.

Ambra e le rotondità sospette: aspetta un figlio?

Da alcune foto sembra spuntare un pancino sospetto. A pubblicare la sequenza di scatti inediti il settimanale Gente: l’attrice avvolta da un impermeabile nasconderebbe rotondità sospette mentre cammina in strada con futuro marito. Ambra mostrerebbe un girovita un po’ più morbido del passato mentre è accompagnata dal suo fidanzato, l’allenatore della Juventus con cui ha ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione con Francesco Renga al quale ha dato due figli e con cui è in ottimi rapporti.

Ambra incinta del suo terzo figlio?

Jolanda e Leonardo potrebbero avere presto un fratellino o una sorellina? Si tratta ovviamente di una indiscrezione giornalistica che non gode di ufficialità, ma se fondata lo scopriremo presto! Anche Massimiliano Allegri ha due figli. Padre di Valentina, fidanzata con il tenorino Piero Barone del trio de Il volo, qualche anno fa ha avuto un figlio maschio da un’altra relazione, Giorgio. Secondo le indiscrezioni del settimanale Gente Ambra, impegnata in un giro di shopping a Milano con il compagno, utilizzerebbe un cappotto ben chiuso da una cintura proprio per camuffare le sue rotondità …

