Ambra Angiolini capelli corti: l’attrice ha stravolto il suo look, è infatti di pochi giorni fa il taglio netto alla folta chioma che le dà un’aria sbarazzina. Quarantuno anni e madre di due figli, la ex ragazza di Non è la Rai si prepara al nuovo anno che, se i rumors di queste settimane sono fondati, le porterà tante novità. Voci insistenti parlano infatti di una possibile imminente convivenza con il compagno, Massimiliano Allegri, e nozze a giugno 2019.

Nuova casa e matrimonio, quindi. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi in giro per Milano, a fare shopping tra un negozio e un altro. Subito le foto mettono in evidenza il nuovo look di Ambra, che porta i capelli corti, un caschetto che le dona molto e la ringiovanisce. New hair che richiama il taglio corto già sfoggiato dall’attrice ai tempi del film ‘Immaturi il viaggio’. E, si sa, quando una donna cambia in maniera così radicale il suo taglio di capelli solitamente il cambiamento è in atto anche nella sua vita! “L’attrice e l’allenatore della Juventus fanno shopping a Milano, la città dove stanno cercando casa per andare a vivere insieme. Nel 2019 dopo quasi due anni d’amore si sposeranno e così la storia più sorprendente del gossip avrà l’epilogo migliore“, lo scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sempre secondo le indiscrezioni avrebbero deciso di andare a vivere insieme a Milano. Lui, allenatore della Juventus, farà quindi la spola tra Milano e Torino e l’attrice tra Milano, Roma (dove lavora) e Brescia (dove vivono i suoi figli, nati dal matrimonio con Francesco Renga). Sul matrimonio non si conoscono ancora dettagli né la data e la location. I questi giorni di Natale Ambra è a casa dei sui familiari, eccola in questa foto insieme al padre e al cane di casa Angiolini: “INFLUENZER #padreefiglia e cane Ulan #2018 quasi #2019 non cercate di imitarci perché queste tute uguali le abbiamo dal 1993 #auguri”.