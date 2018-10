Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe un inequivocabile indizio che confermerebbe siffatta ipotesi. L’ex allenatore del Milan non avrebbe organizzato – come invece fa ogni anno – il camp per bambini a Livorno che era diventato ormai una consuetudine per lui. Allegri tiene molto a questa iniziativa benefica e dietro questa scelta di saltare una stagione vi sarebbe appunto il matrimoni con Ambra. Le rispettive famiglie in questi mesi hanno ulteriormente stretto ed intensificato i rapporti, ed anche la figlia maggiore del mister, Valentina Allegri, ha preso parte ad alcuni pranzi con la coppia, accompagnata per altro dal suo fidanzato, il cantante dei trio di tenori ‘Il Volo’, Piero Barone. In attesa che le nozze siano ufficializzate dai futuri sposi, tanti particolari porterebbero nella direzione delle nozze, quindi.