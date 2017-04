Amber Heard ed Elon Musk, è amore: su Instagram ufficializzata la loro storia

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi sembra essere stata ufficializzata la relazione tra Amber Heard ed Elon Musk. L’attrice e il visionario imprenditore erano già stati paparazzati in atteggiamenti intimi in Australia durante un momento di relax. I due sembrano ora non lasciare alcun dubbio viste le foto apparse su entrambi i profili social…

Un locale affollato e un tavolo con bicchieri di vino fanno da cornice ad un Amber Heard dolcemente appoggiata sulla spalla di Elon Musk che mostra sulla guancia il segno lasciato da un bacio della bellissima modella. E’ così che l’attrice e il fondatore di Tesla e SpaceX hanno annunciato al mondo la loro relazione, già chiacchierata da mesi. I due appaiono complici e felici e – grazie alle foto apparse su Instagram – fanno sognare tutti i fan che per molto tempo hanno sperato nella loro relazione.

Cheeky Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard) in data: 23 Apr 2017 alle ore 17:11 PDT



Il 45enne Elon Musk – sposato dal 2000 al 2008 con la scrittrice Justine Musk – ed Amber Heard – attrice nonchè ex di Jhonny Depp – si sarebbero conosciuti sul set di Machete Kills. Lì sembra avere avuto inizio la loro conoscenza ma anche la mole di pettegolezzi sui due: le prime voci quasi ufficiali arrivano però a marzo quando l’imprenditore e l’attrice partecipano al sequel del documentario ambientalista di Al Gore. In poco più di un mese i due sembrano quindi aver deciso di rendere pubblica la loro relazione postando una foto insieme su Instagram, ognuno sul proprio profilo.