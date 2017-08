Amazon Prime Video: 5 cose che non sapevi, come funziona

1. Pluripremiati Amazon Original e oltre

Gli abbonati ad Amazon Prime Video possono guardare le serie Amazon Original più popolari e premiate, incluse le hit di successo American Gods; The Grand Tour con Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May; Serie TV apprezzate dalla critica in Italia come Goliath, Z: the Beginning of Everything e Fleabag; Mozart in the Jungle, serie vincitrice di Golden Globe; Transparent, serie vincitrice di Golden Globe, Emmy e BAFTA; The Man in the High Castle vincitrice di Emmy; e Tumble Leaf vincitrice di diversi Emmy Award, oltre ad altri famosi film di Hollywood e serie TV. Gli abbonati possono usufruire del servizio ad ogni ora e ovunque grazie all’app Amazon Prime Video su dispositivi connessi a Internet, smart TV o online sul sito PrimeVideo.com—ed è possibile anche scaricare i programmi per la visione offline.

2. Programmi Amazon Studio Original per Bambini

Gli abbonati Amazon Prime Video possono godersi anche Original per bambini, una crescente offerta di Original premiati ed acclamati dalla critica per bambini e famiglie – pensate appositamente per offrire alle famiglie argomenti di conversazione che vanno oltre alla semplice visione. Un’offerta che va oltre l’intrattenimento: un’esperienza creata da esperti per nutrire e affinare le capacità di pensiero dei più giovani, come elasticità, intraprendenza ed empatia sulla strada verso l’età adulta. Hit come la piacevole e bizzarra Wishenproof e The Snowy Day Special, la serie live action a ripresa singola Just Add Magic, e la serie American Girl Specials atta a convalidare, mantenere e incoraggiare il curioso spirito dei giovani: una programmazione pensata per le famiglie, ovunque siano!

3. Download Personalizzato

Gli iscritti possono anche controllare quanto consumano durante gli streaming e i download dei video, potendo scegliere nella configurazione la qualità del video tra Good, Better e Best, le quali usano la tecnologia di compressione video di Amazon Prime Video, in modo da consumare meno traffico dati senza ridurne la qualità visiva. Inoltre, i sistemi di automazione e di machine learning di Amazon Prime Video selezioneranno le migliori configurazioni di streaming a seconda del dispositivo, della posizione e dell’Internet Service Provider del cliente, fornendo una qualità visiva migliore e meno interruzioni, anche quando la connessione internet è rallentata o discontinua.

4. Amazon X-Ray

Vantando della migliore fonte al mondo di informazioni su film e TV, Internet Movie Database (IMDb), X-Ray offre il dietro-le-quinte dei vostri film e serie TV preferiti, con accesso immediato alle foto dei cast, alle biografie e filmografie, colonne sonore e cultura generale. IMDb è al primo posto al mondo tra i siti sui film, ed è straordinariamente strutturato per offrire agli utilizzatori una risposta completa e accurata alla perenne domanda “Chi è quell’attore?” o “Qual è il titolo del film a cui ha preso parte?” Se un film o una serie TV ha il servizio X-Ray disponibile, questo è etichettato X-Ray nei dettagli del video, o nelle opzioni X-Ray nella finestra player.

X-Ray per film e serie TV è disponibile per titoli Prime Video selezionati su smartphone o tablet Android, Fire tablet, web e iOS.

5. Twitch Prime

Twitch Prime, una serie di vantaggi Amazon Prime creato per i gamers, è ora disponibile per gli iscritti in più di 200 paesi, ed è incluso in Amazon Prime Video. Ogni mese, i membri di Twitch Prime possono godere di contenuti gratuiti per videogame, come personaggi esclusivi, supporti, e molto altro, oltre a giochi completi per programmatori indipendenti. I membri ricevono inoltre un’iscrizione al canale Twitch ogni 30 giorni, a seguito della prova gratuita, una visione senza pubblicità, un set arricchito di emoticon, colori e un esclusivo badge per la chat. Twitch Prime è incluso nella sottoscrizione di Amazon Prime, che include anche Amazon Prime Video. Per saperne di più, è possibile cominciare la prova gratuita, o connettersi con l’account di Amazon Prime a Twitch, visitando www.twitchprime.com. Twitch Prime è già disponibile agli iscritti di Amazon Prime in Italia.