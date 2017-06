Amazon, Jeff Bezos annuncia l’acquisizione di “Whole Foods”

Amazon punta al biologico acquistando la celebre catena americana “Whole Foods Market” ad un prezzo di 13,7 miliardi di dollari. Ad annunciarlo è stato lo stesso Jeff Bezos, patron di Amazon, sottolineando che “milioni di persone amano Whole Foods Market perché offre gli alimenti biologici e naturali migliori e rendono divertente il mangiare sano”.

Una “scossa di terremoto nel mondo della distribuzione, che con questa operazione vede abbattere i confini tra il commercio fatto di pixel e pagamenti elettronici e quello fatto di strutture fisiche e prodotti a portata di mano”: è così che Bloomberg ha definito l’acquisizione di Whole Foods Market da parte di Amazon, indiscusso colosso dell’e-commerce.

L’acquisto annunciato da Jeff Bezos rappresenterà probabilmente un vero e proprio punto di svolta per Amazon. Oltre all’ovvia strategia economia e commerciale, infatti, in questo modo il colosso dell’e-commerce potrà garantire sempre un maggior numero di prodotti freschi nonchè biologici da inviare ai propri clienti, probabilmente ad un costo più basso di quello che è possibile trovare sugli scaffali. Non da meno, infine, è la volontà di Amazon di allargare sempre di più le proprie radici nel mondo della grande distribuzione. Ma non solo: prima dell’acquisto di Whole Foods Market, i vertici di Amazon hanno annunciato che l’azienda è pronta a sostituirsi alle banche finanziando in “prima persona” le PMI innovative di Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone.