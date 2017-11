Amazon Fire TV Stick anche in Italia: utilizzare i servizi di streaming non è mai stato così semplice

Amazon ha annunciato oggi l’uscita della nuova Fire TV Stick Basic Edition, un media player di contenuti in streaming che offre un accesso semplice e veloce a migliaia di film, programmi TV, app e giochi. Ecco allora il prezzo ma anche tutte le informazioni necessarie per acquistare questo piccolo dispositivo che facilita l’utilizzo delle piattaforme di streaming.

Sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi – su Amazon.it e in oltre 100 paesi di tutto il mondo – la nuova Fire TV Stick Basic Edition che potrà essere personalizzata dagli utenti scegliendo la propria lingua preferita tra italiano, francese, spagnolo, portoghese, brasiliano, tedesco o inglese. “Oggi siamo felici di portare Fire TV Stick Basic Edition ai clienti in tutto il mondo. L’anno scorso abbiamo reso Amazon Prime Video disponibile a livello globale e ora, con la Fire TV Stick Basic Edition, la fruizione di contenuti in streaming da Prime Video diventa veloce e semplice. Siamo convinti che i clienti la apprezzeranno” – ha affermato Jorrit Van der Meulen, Vice President Amazon Devices EU.

Ma come funziona la nuova Fire TV Stick Basic Edition? Il funzionamento è molto semplice ed intuitivo: basta infatti collegare il dispositivo alla porta HDMI della propria TV HD, connettersi al Wi-Fi e avviare lo streaming. Il device è già in vendita da oggi a partire da 39,99 euro per i clienti Amazon Prime mentre per tutti gli altri è acquistabile a 59,99 euro.