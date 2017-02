Amabilia, borse per l’estate 2017

Unendo glamour e praticità a fattura artigianale rigorosamente made in Italy, le creazioni Amabilia sono quello che state cercando per salutare l’inverno e dare il benvenuto alla primavera.

Azienda di Cossato, in provincia di Biella, Amabilia nasce tre anni fa da un’idea di Patrizio Segala, creativo e professionista del settore con alle spalle numerosi successi. Alla base del piano di business la passione che Amabilia mette in ogni sua creazione, dando vita a un nuovo concetto di pronto moda.

“Amabilia era il nome di una mia pro-zia, sorella di mio nonno – racconta Patrizio Segala. – Mi piaceva l’idea di chiamare così anche la nostra attività, che è di stampo familiare. Vogliamo continuare con una tradizione in cui la femminilità viene tradotta in linee pulite e modelli originali, ma senza esagerare con le stravaganze per poter essere facilmente indossabili”

Guardando alle proposte, ecco che le mini-bag a tracolla così come le pochette o le maxi-bag in stile shopper Amabilia sono desinate a diventare un must have della prossima estate 2017.

A caratterizzarle l’attenzione per la scelta dei materiali, la cura nel design e nella lavorazione mentre a fare da fil rouge ci pensano il rosa, il denim e il lurex, rispondendo così ai trend della moda donna per l’estate 2017.

Il brand di pronto moda non produce però solo borse. Amabilia si sta infatti ritagliando uno spazio sempre più ampio anche nel mercato calzaturiero italiano producendo scarpe, dai sandali con zeppe o tacchi larghi passando per le sneaker, tutte naturalmente realizzate artigianalmente in vera pelle.

Perfette per le donne di oggi, dinamiche e multitasking, le creazioni Amabilia uniscono glamour e praticità. La collezione primavera estate 2017 di Amabilia, nella fattispecie, custodisce abbinamenti di scarpe e borse perfetti per ogni occasione, dalla casual a quella più elegante.

amabiliashop.it