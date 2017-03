Alysoid di Axo Light

Alysoid, il primo progetto del designer giapponese Ryosuke Fukusada per Axo Light, è una collezione di lampade a sospensione realizzata in alluminio lavorato a mano e caratterizzata da preziose catenine che per caduta definiscono il diffusore. L’ispirazione, come anche il nome Alysoid, deriva dal mondo della geometria e dell’architettura. L’alisoide, noto anche come “catenaria” o “arco catenario”, indica in geometria la curva che una catena, appesa alle sue estremità, forma grazie al suo stesso peso. Questa particolare curva è stata ripresa da architetti del calibro dello spagnolo Antoni Gaudì, che definì l’arco catenario come la “forma naturale più bella”, o del giapponese Kuroemon Kodama, che nel 1673 realizzò il celebre ponte Kintai, i cui cinque archi catenari in legno, quando illuminati, creano suggestivi riflessi sull’acqua. Per la realizzazione della sospensione Alysoid, Ryosuke Fukusada ha ripreso lo stesso affascinante principio: semplicemente appendendo una catenina su due lati, si crea una forma pura e naturale, effetto che si moltiplica in Alysoid dove sottili catenine si moltiplicano fino a creare una forma organica. A ciò si aggiunge l’estetica dei singoli elementi: catenine composte da piccoli elementi sferici come quelle frequentemente utilizzate nella realizzazione di accessori moda e gioielleria, che contribuiscono a creare un’affascinante atmosfera quando la luce le tocca, mettendo in evidenza la bellezza delle curve naturali del diffusore.Il risultato è concreto, fisico, eppure fatto di aria e di luce. Il volume della lampada riempie lo spazio senza chiudere la visuale e l’occhio attraversa l’oggetto: è così che la lampada diventa strumento importante per il progettista che vuole definire uno spazio. Alysoid è costituita da una semplice struttura in alluminio con sorgenti LED altamente performanti al centro. La montatura è proposta nella finitura grigio antracite, le catenine nella finitura nichel nero lucido oppure ottone naturale. La collezione si declina in 4 modelli a sospensione: una versione piccola (diffusore con diametro di cm. 34,5 e altezza cm 54), una versione media (diffusore con diametro di cm. 43 e altezza cm 80) e due versioni grandi (diffusore con diametro di cm. 51,5 e altezza cm 100 oppure cm 170). Può vivere singolarmente o in composizione per un risultato sinfonico di forma, funzione e luce.