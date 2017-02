Alpine A110: le prime immagini in attesa del Salone di Ginevra 2017

C’è grande attesa per il Salone di Ginevra 2017, uno degli appuntamenti più attesi del panorama automobilistico internazionale che presenterà quest’anno ben 148 anteprime. Tra le novità, è stato annunciato ufficialmente anche il grande ritorno di Alpine con la sua sportiva Alpine 110. Ecco allora le prime immagini in attesa di vederla a Ginevra.

Si chiama Alpine A110 – come l’auto che l’ha preceduta – la nuova sportiva che riporterà in auge il marchio Alpine: a confermarne il lancio è la casa automobilistica stessa che, in un comunicato ufficiale, lascia trapelare anche le immagini di quella che rappresenta una delle vetture più attese del Salone di Ginevra 2017. Quello che sappiamo, almeno per ora, è che le vendite di Alpine A110 non apriranno prima della fine dell’anno quando la vettura sarà lanciata sul mercato in una serie speciale di 1955 esemplari.

Poche ancora le indiscrezioni sulla nuova Alpine A110 attesa al Salone di Ginevra 2017: le prime immagini – che mostrano una sportiva blu in tutta la sua bellezza – rivelano un telaio e carrozzeria in alluminio che, insieme al motore centrale, regalano all’auto estrema leggerezza e aerodinamicità. Ancora misteriosa la motorizzazione anche se qualcuno pensa possa essere un 1.8 turbo da 250-300 cavalli. Non resta quindi che attendere il Salone di Ginevra 2017 per scoprire tutte le novità della nuovissima Alpine A110.

In copertina: Alpine A110

Credit: Sean KLINGELHOEFER