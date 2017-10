Alfa Romeo, tante le novità: in arrivo un’Alfa Romeo Giulia Coupè, Kamal e un Maxi SUV?

Dopo l’uscita di Alfa Romeo Stelvio – l’elegante SUV che per mesi ha fatto chiacchierare gli appassionati delle quattro ruote – Alfa Romeo sembra essere pronta a sfornare numerose novità da qui al 2020. Il piano di rilancio della casa automobilistica italiana, infatti, prevede anche l’uscita di ulteriori novità tra le quali si vocifera anche di un Alfa Romeo Giulia Coupè, un maxi SUV e il tanto chiacchierato Kamal.

Grandi novità in vista per la casa automobilistica del Biscione. Dopo l’introduzione di Alfa Romeo MiTo ma soprattutto le più recenti Giulia, Giulietta e Stelvio, la casa automobilistica del Biscione sembra pronta a tornare ancora una volta alla ribalta con un importante aggiornamento di gamma. In particolare, le ultime indiscrezioni danno per certo che – nel 2018 – i vertici FCA (Fiat Chrysler Automobiles) comunicheranno un piano quinquennale di strategie per l’asse Torino-Detroit. Ma quali saranno i modelli che verranno lanciati sul mercato dalla casa automobilistica del Biscione?

Sebbene non si abbiano notizie ufficiali, la rete si è già scatenata nell’ipotizzare quali possano essere i modelli che arriveranno su strada nei prossimi anni. In particolare, c’è già chi parla di una Sport Utility ma anche di un’Alfa Romeo Giulia Coupè. Ma non solo: si parla anche di un maxi SUV e del tanto chiacchierato Alfa Romeo Kamal, SUV di segmento C che si posizionerà probabilmente dopo lo Stelvio.