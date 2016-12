Alfa Romeo Stelvio Veloce: prezzo, caratteristiche e ultime news

A qualche mese dal lancio ufficiale sul mercato, Alfa Romeo Stelvio è sicuramente una delle vetture più attese del 2017. Nonostante non sia ancora disponibile, infatti, i rumors inerenti le sue caratteristiche si fanno sempre più forti. Quest’oggi, però, è la casa del Biscione stessa ad annunciare l’uscita anche di Alfa Romeo Stelvio Veloce.

Non solo Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, top di gamma della linea: Alfa Romeo ha annunciato infatti l’uscita sul mercato anche di una versione Alfa Romeo Stelvio Veloce, una via di mezzo tra la versione standard e quella Quadrifoglio. Dopo l’annuncio, ovviamente, in rete hanno già iniziato a circolare le prime immagini e ipotesi sulle caratteristiche tecniche: è probabile quindi che Stelvio Veloce possa presentare caratteristiche simili alla celebre Alfa Romeo Giulia Veloce e quindi un motore 2.0 litri turbo MultiAir da 280 cavalli. Presente anche il doppio sistema di scarico nonché cambio automatico a 8 rapporti: i cerchi in lega, invece, saranno più piccoli rispetto a quelli di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Se si sa qualcosa in più sulla meccanica e la parte esterna di Alfa Romeo Stelvio Veloce, è ancora mistero sugli interni. Ma che ne è di prezzo e uscita? Attualmente sappiamo che Stelvio Veloce uscirà sia in Europa sia negli Stati Uniti e, con buona probabilità, verrà presentato ufficialmente al Salone di Ginevra. Nessuna news, invece, rispetto al prezzo di lancio: il listino della linea Stelvio, infatti, è previsto non prima dei primi mesi del 2017.