Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio prezzo, uscita e caratteristiche: al via gli ordini

Dopo molti mesi di attesa, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è finalmente pronto ad arrivare su strada. Al via infatti oggi gli ordini della versione top di gamma del SUV del Biscione nonché quella più veloce di tutta la gamma.

Tra le vetture più chiacchierate e amate del 2017, Alfa Romeo Stelvio si prepara a stupire tutti i fan del Biscione con la sua versione top di gamma. Sono stati aperti infatti quest’oggi gli ordini per lo Stelvio più veloce di tutta la gamma e della categoria, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Ma cosa aspettarsi da questa vettura? Lo Stelvio Quadrifoglio si caratterizza per il motore 2.9 V6 Bi-Turbo benzina da 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia, che assicura una velocità massima di 283 chilometri orari e accelerazione da 0 a 100 chilometri all’ora in 3,8 secondi. Tra le specifiche del SUV anche un sistema di trazione integrale Q4 con Alfa Active Torque Vectoring ma anche i sistemi Alfa Chassis Domain Control (CDC), Alfa Active Suspension e Alfa DNA Pro con modalità RACE.

Ma come dimenticare il design di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? La vettura rappresenta infatti la massima sintesi del design italiano interpretato in chiave Alfa Romeo. Al suo interno non manca una completa e ricca dotazione di serie con sistema infotainment AlfaTM Connect 3D Nav 8,8” con Apple Car Play e Android Auto. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è disponibile a partire da 95mila dollari.