Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio prezzo e news: il SUV top di gamma in arrivo a fine anno

Dopo la presentazione al Salone di Ginevra 2017, il primo Porte Aperte nonchè l’imminente esposizione alla Milano Design Week 2017, Alfa Romeo Stelvio è pronta ad approdare sulle strade anche nella sua versione Quadrifoglio. O meglio, quasi pronta: il lancio è infatti previsto per la fine dell’anno. Ecco tutti i dettagli.

Alfa Romeo Stelvio è indubbiamente una delle vetture più attese del 2017: presentato per la prima volta nel 2016, il primo SUV Alfa Romeo è stato per mesi uno dei più chiacchierati nonchè quello che ha fatto fremere gli appassionati del Biscione. Le sue caratteristiche tecniche nonchè il design e la vastità della gamma, infatti, rendono il veicolo un vero e proprio SUV d’eccellenza, nonchè la vettura più adatta – insieme alla Giulia – per il rilancio del marchio italiano. Come sappiamo, però, non tutte le versioni arriveranno nello stesso momento: il primo ad arrivare su strada, infatti, sarà Alfa Romeo Stelvio “First Edition”, una versione celebrativa della vettura.

E Alfa Romeo Quadrifoglio? La conferma della data d’uscita di questa versione è arrivata solo in queste ultime ore: il SUV arriverà intorno alla fine del 2017 in Europa. Il Biscione ha deciso – almeno per questa versione – di mettere davanti il mercato statunitense, più ricettivo di fronte a modelli così potenti. In Europa, comunque, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio avrà un prezzo di listino di circa 90mila euro. Gli ultimi rumors, infine, confermano però che questa non sarà l’ultima versione ad arrivare su strada: oltre alle già annunciate Business, Super ed Executive, infatti, Alfa Romeo lancerà anche versioni meno potenti del suo SUV, adatte a chi percorre pochi chilometri.