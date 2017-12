Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: la “prima nazionale” a Milano [Foto]

Si è tenuta a Milano la “prima nazionale” di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, la versione top di gamma del SUV più chiacchierato del 2017. Ad assistere a questa sorpresa natalizia di Alfa Romeo è stata la stampa italiana che qualche giorno fa ha partecipato ad un evento esclusivo presso la raffinata Residenza Vignale a Milano. Alfa Romeo, insieme a “Chi è Chi”, ha riproposto infatti uno degli appuntamenti che ha fatto la storia del panorama editoriale italiano, il tradizionale incontro di Natale, un momento per scambiarsi gli auguri con l’auspicio di proseguire in questa tradizione “storica”.

Ma cosa aspettarsi da Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? Sorprendente per design, prestazioni e tecnologia, Stelvio Quadrifoglio vanta numerosi primati nella sua categoria diventando, di fatto, il punto di riferimento del segmento dei SUV compatti premium. Tra l’altro, lo scorso settembre sul mitico circuito del Nürburgring ha ottenuto il nuovo record di categoria: 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi. Primato che avviene un anno dopo, sempre nel famoso “Inferno Verde”, ottenuto dalla Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è equipaggiato con l’esclusivo motore 2.9 V6 Bi-Turbo benzina, in alluminio e ispirato da tecnologie e competenze tecniche Ferrari, che eroga 510 CV di potenza massima a 6.500 giri/min e sviluppa una coppia massima di 600 Nm tra i 2.500 e i 5.000. L’unità è abbinata al cambio automatico a otto marce con calibrazione specifica, che consente cambiate in soli 150 millisecondi in modalità di guida Race. Eccezionali le prestazioni: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e velocità massima di 283 km/h, la più elevata della categoria. Ma il SUV sportivo di Alfa Romeo si dimostra anche particolarmente efficiente nelle emissioni e nei consumi, grazie al sistema di disattivazione dei cilindri a controllo elettronico e alla funzione “sailing”, disponibile in modalità Advanced Efficiency.