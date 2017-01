Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio grande protagonista del Salone di Detroit 2017

Dopo la presentazione al Salone di Ginevra, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è diventato grande protagonista del Salone americano delle automobili di Detroit. Tra le auto più attese del 2017, il primo SUV del Biscione si è mostrato in tutta la sua bellezza in attesa del lancio ufficiale.

Alfa Romeo Stelvio non smette di far parlare di sé: dopo tutte le indiscrezioni sulle versioni First Edition, Veloce o Standard, al Salone di Detroit si è mostrato in tutta la sua eleganza e dinamicità nella versione Quadrifoglio, l’unica di cui si conoscono meglio i dettagli. Se non fosse per una brochure apparsa erroneamente sul web, la casa automobilistica del Biscione ha infatti svelato ufficialmente solamente le caratteristiche di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, il top di gamma della serie.

4,68 metri di lunghezza, 2,16 metri di larghezza e 1,68 metri d’altezza per Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, grande protagonista dei rumors della rete nonchè del Salone delle automobili di Detroit. Il pimo SUV firmato da Alfa Romeo si presenta come una vettura dinamica, adatta sia per le strade più difficili sia per dar sfoggio di sé sulle strade cittadine: realizzato sulla piattaforma modulare “Giorgio”, già usata per Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio presenta all’interno anche il nuovo sistema infotainment Connect 3D Nav nonchè nuove funzionalità e dispositivi dedicati alla sicurezza in strada.