Alfa Romeo Stelvio prezzo, uscita e news: il 25 e 26 febbraio porte aperte per ammirare la “First Edition”

Novità da Alfa Romeo Stelvio: come preannunciato oramai da circa un mese, la casa automobilistica ha fissato il primo porte aperte per ammirare in tutta la sua bellezza il nuovo SUV del Biscione, ma solo nell’unica versione attualmente disponibile all’ordinazione in Italia. In attesa della presentazione di tutta la gamma al Salone di Ginevra 2017, quindi ecco tutto quello che sappiamo su Alfa Romeo Stelvio.

L’attesa per Alfa Romeo Stelvio non durerà ancora molto: oltre alla presentazione ufficiale dell’intera gamma al Salone di Ginevra 2017, infatti, il primo SUV del Biscione verrà mostrato ai fan e agli Alfisti durante il primo porte aperte, fissato per il 25 e 26 febbraio. In particolare, durante questa due giorni di porte aperte si potrà toccare con mano Alfa Romeo Stelvio nella sola versione “First Edition” che, ricordiamo, ha un prezzo a partire da 57.300 euro.

La gamma completa di Alfa Romeo Stelvio, invece, verrà presentata – come anticipato – il 9 marzo, giorno di apertura del Salone di Ginevra 2017. Ricordiamo infine che – come affermato da Sergio Marchionne – Alfa Romeo Stelvio “First Edition” sarà solamente il primo della gamma che, presto, potrebbe essere arricchita di una versione “maxi” sulla scia del Maserati Levante.