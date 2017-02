Alfa Romeo Stelvio prezzo, uscita e news: ecco i primi mille esemplari

Alfa Romeo Stelvio: prezzo, uscita, rumors… Quali sono le ultime indiscrezioni dal mondo Alfa Romeo? Il sito specializzato ClubAlfa conferma l’arrivo delle prime mille vetture che serviranno a lanciare il primo SUV del Biscione in Europa e Nord America.

Cresce sempre di più l’attesa per Alfa Romeo Stelvio, la cui presentazione è prevista in occasione del Salone di Ginevra 2017 che si terrà dal 9 al 19 marzo 2017. Intanto, comunque, sembra che a Cassino siano già pronte (o quasi) le prime mille vetture da lanciare sul mercato europeo e nord-americano. A confermare la notizia è stato Ferdinando Uliano, segretario nazionale di Fim-Cisl.

Ma cosa aspettarsi allora da Alfa Romeo Stelvio? Per i più curiosi, ricordiamo che il nuovo e primo SUV Alfa Romeo è stato presentato per la prima volta al Salone di Los Angeles ma esclusivamente nella sua versione Quadrifoglio. Da quel momento in poi, si sono succeduti numerosi rumors sino alle conferme ufficiali: oltre al top di gamma Quadrifoglio, Alfa Romeo Stelvio sarà lanciato sul mercato sia nella sua versione standard sia in quella “First Edition”. In particolare, quest’ultima è una sorta di edizione celebrativa di quello che – almeno stando al numero di prenotazioni – si prospetta essere una delle vetture più amate del 2017.