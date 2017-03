Alfa Romeo Stelvio prezzo, uscita e news: anche vetture ibride nel futuro del Biscione

Alfa Romeo Stelvio prezzo, uscita e news: oramai il SUV del Biscione non è più un mistero. In occasione del Salone di Ginevra 2017, infatti, Alfa Romeo ha mostrato ai visitatori e ai professionisti del settore tutta l’intera gamma di Alfa Romeo Stelvio, dalla versione base alla Business.

Alfa Romeo Stelvio, come previsto, è diventata una dei protagonisti indiscussi del Salone di Ginevra 2017. “Controllavo il numero, erano solo le 10 di mattina ed era presto per bere champagne. Ma il numero avrebbe meritato. E’ un fatto positivo. Martedì abbiamo ottenuto il record storico di ordini in un giorno della Giulia, segno che l’effetto traino della Stelvio si sta verificando, ed era esattamente quello che speravamo. E’ chiaro che in questo momento c’è l’entusiasmo della presentazione,& siamo su tutti i giornali d’Europa, su tutti i car magazine, e poi c’è il Salone: è un momento particolare, non voglio generalizzare. Ma siamo davvero contenti” ha spiegato al Salone di Ginevra 2017 Alfredo Altavilla, il responsabile delle attività Emea di Fca.

Come già accennato, Alfa Romeo Stelvio – già disponibile per le ordinazioni – è stato lanciato sul mercato nella versione First Edition, Business, Super e Executive: il prezzo di questi allestimenti parte da 50.800 euro. Nel futuro di Alfa Romeo, però, non solo Stelvio: “Posso immaginare un ibrido le cui prestazioni possono essere regolate dai conducenti mediante un interruttore che modifica in diretta il DNA della macchina” ha spiegato Roberto Fedeli, CTO Alfa Romeo e Maserati, a Yahoo raccontando la volontà del Biscione di buttarsi nel mercato delle vetture ibride in un prossimo futuro.