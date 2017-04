Alfa Romeo Stelvio, prezzo più basso e nuove motorizzazioni: tutte le novità

Dopo la presentazione al Salone di Ginevra 2017, la gamma Alfa Romeo Stelvio si arricchisce ulteriormente: il Biscione ha infatti annunciato l’arrivo di due nuove motorizzazioni ma ha altresì aggiornato il listo presentando un prezzo più basso rispetto alla First Edition. Ecco tutte le novità.

La gamma di Alfa Romeo Stelvio si amplia con due nuove motorizzazioni: in particolare, a partire da oggi sarà possibile ordinare il primo SUV del Biscione sia in versione 2.2 Diesel da 180 CV con cambio automatico a 8 marce e trazione posteriore sia con motore 2.0 Turbo benzina da 200 CV abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Alfa Romeo aggiorna però anche il listino di Alfa Romeo Stelvio: il prezzo della vettura parte ora da 47.300 euro. Non solo nuovi propulsori: contestualmente al lancio delle nuove motorizzazioni, infatti, vengono presentate anche ulteriori dotazioni. In particolare, la gamma Stelvio si arricchisce di due nuovi contenuti: il raffinato interno di colore cioccolato e l’interno sportivo che include inserti in alluminio, ambiente nero, volante in pelle e sedili sportivi riscaldati ad alto contenimento, con rivestimento in pelle, regolazione elettrica a 6 vie e fianchetti regolabili elettricamente.

Le novità non riguardano però solamente Alfa Romeo Stelvio: anche la gamma Alfa Romeo Giulia, infatti, si arricchisce di una nuova versione 2.2 diesel da 180 CV con trazione integrale Q4. Gli amanti del brand ma anche i curiosi potranno comunque toccare con mano queste novità l’8 e 9 aprile quando nelle concessionarie verrà organizzato il nuovo Porte Aperte.