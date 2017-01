Alfa Romeo Stelvio prezzo, interni e uscita: tutte le news sulla “First Edition”

Nuovi rumors (quasi) ufficiali sull’attesissimo Alfa Romeo Stelvio, uno dei SUV più attesi tra quelli in arrivo nel 2017. Dopo le news inerenti una versione standard e tutte le chiacchiere su quella Quadrifoglio, in rete – probabilmente per una svista – è apparsa una brochure su un’Alfa Romeo Stelvio “First Edition”.

Non si placa la curiosità intorno ad Alfa Romeo Stelvio, indubbiamente una delle automobili più attese del 2017. Meno di 24 ore fa, infatti, è apparsa in rete l’immagine di una brochure che svela buona parte delle caratteristiche di una versione di Alfa Romeo Stelvio denominata “Firts Edition”. Da quanto si apprende, la casa automobilistica del Biscione proporrà un allestimento esclusivo per le prime vetture Stelvio che usciranno nei concessionari: si tratterà quasi di una versione celebrativa lanciata in occasione dell’uscita sul mercato di Alfa Romeo Stelvio, prevista tra aprile e maggio 2017. Ma quali sono le novità sulla “First Edition”?

Alfa Romeo Stelvio “First Edition” – come si legge nell’immagine della brochure apparsa in rete – sarà “disponibile con l’esclusiva motorizzazione 2.0 Turbo Benzina da 280 cv abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Il massimo in termini di prestazioni, piacere di guida ed emozioni”. La foto non si limita però a questo: tra le caratteristiche elencate, infatti, anche cerchi in lega da 20 pollici, luci di cortesia su maniglie esterne, proiettori anteriori Bi-Xenon con AFS ma anche cornice cristalli esterna cromata, sedili in pelle “Pieno Fiore” e volante lusso in pelle riscaldato. Nessuna news invece sul prezzo: le ultime notizie parlavano infatti di un prezzo di lancio che si aggira intorno ai 40mila euro per la versione base anche se il top di gamma Quadrifoglio costerà sicuramente molto di più.