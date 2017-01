Alfa Romeo Stelvio prezzo, interni e foto: dalla First Edition alla Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio è sicuramente una delle auto più attese del 2017: nonostante la sua uscita sul mercato sia prevista solo tra aprile e maggio, il primo SUV del Biscione è una delle vetture più chiacchierate sul web. E’ proprio in rete che, oltre alle notizie ufficiali, trapelano quasi giornalmente numerosi rumors.

Viste le tante indiscrezioni apparse sul web, in questo articolo raccogliamo alcune delle immagini ufficiali ma anche tutte le notizie su Alfa Romeo Stelvio First Edition, Quadrifoglio ma anche Stelvio Veloce o versione “Standard”. Stando alle ultime news, al lancio ufficiale – almeno in Italia – la prima versione disponibile sarà quella definita “First Edition”, ovvero un’edizione quasi celebrativa di Alfa Romeo Stelvio che presenterà una ricca dotazione tra cui anche cerchi in lega da 20 pollici, fari Bi-Xenon, sedili in pelle, volante in pelle riscaldato, inserti in legno, Pack Sound Theatre e pinze dei freni colorate. Alfa Romeo First Edition sarà però solo la prima versione della vettura lanciata sul mercato…

Oltre ad Alfa Romeo versione “Standard”, la più attesa è sicuramente Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: si tratta del top di gamma della linea Stelvio, dedicata a chi non vuole rinunciare al lusso nemmeno se sta utilizzando un SUV. Infine, in rete sono apparse anche le prime foto di Alfa Romeo Stelvio Veloce: come già accaduto per la Giulia, il Biscione propone Stelvio anche in una versione mediana tra quella base e quella top di gamma che, in particolare, presenterà un motore 2.0 litri turbo MultiAir da 280 cavalli. Per quanto riguarda il prezzo, invece, non si sa ancora nulla di certo anche se – con buona probabilità – nessuna versione avrà un prezzo inferiore ai 40mila euro. Vi lasciamo quindi alle immagini ufficiali che mostrano gli interni di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, l’unica edizione svelata in tutta la sua interezza ed eleganza.