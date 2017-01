Alfa Romeo Stelvio prezzo First Edition: boom di ordinazioni per primo SUV del Biscione

Alfa Romeo Stelvio è finalmente realtà: l’attesa dopo la prima presentazione ufficiale al Salone di Ginevra – quando è stato presentato nella sua versione Quadrifoglio – sembra essere terminata. E’ notizia di pochi giorni fa, infatti, che Alfa Romeo Stelvio First Edition è ordinabili presso tutte le concessionarie Alfa Romeo.

Alfa Romeo First Edition è la prima versione che verrà lanciata sul mercato dal tanto bramato e conclamato SUV del Biscione. In attesa dell’uscita in tutte le versioni – prevista per la primavera 2017 – Alfa Romeo ha reso possibili le ordinazioni di quella che vuole essere un’edizione quasi celebrativa della vettura che cambierà le carte in tavola nella casa automobilistica del Biscione. Insieme ad Alfa Romeo Giulia e Giulietta, infatti, Alfa Romeo Stelvio è il simbolo della rinascita del colosso dei motori, parte del gruppo FCA.

A pochi giorni dall’apertura delle ordinazioni di Alfa Romeo Stelvio First Edition, quindi, alcune indiscrezioni provenienti direttamente da FCA – Fiat Chrysler Automobiles fanno sapere che c’è stato un vero e proprio boom di ordinazioni per il primo SUV del Biscione. Sebbene non ci siano dati ufficiali, i rumors non possono che far pensare ai dati registrati quando venne lanciata Alfa Romeo Giulia, un altro grande e recente successo della casa automobilistica. Per quanto riguarda il prezzo, Alfa Romeo Stelvio First Edition viene venduto a partire da 57.300 euro.