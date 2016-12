Alfa Romeo Stelvio, prezzo e uscita: tutto quello che c’è da sapere

Cresce sempre di più l’attesa per l’uscita di Alfa Romeo Stelvio, nuovo SUV firmato dalla casa automobilistica torinese del quale è di recente trapelato un video con le immagini della sua versione base. Ecco allora quali sono tutti gli ultimi rumors in merito ad Alfa Romeo Stelvio nonchè prezzo e data d’uscita.

Dopo le prime immagini dell’Alfa Romeo Stelvio in versione “standard”, ecco arrivare alcune novità in merito all’uscita e al prezzo dell’oramai celebre “Stelvio”. In particolare, è oramai quasi certo che Alfa Romeo Stelvio debutterà ufficialmente durante il Salone di Ginevra, previsto per marzo 2017. Per quanto riguarda il prezzo, i primi rumors parlano di un range che va dai 35.500 euro sino agli 81.500 euro.

La linea Stelvio vanterà una gamma di propulsori che comprenderà il 2,2 litri diesel, declinato nella versione da 180 e 210 cavalli disponibile sia con trazione posteriore sia con trazione integrale Q4. Nelle varianti a benzina troveremo invece il 2,0 litri Turbo, da 200 e 280 cavalli ed entrambi con cambio automatico a 8 marce. Top di gamma della Alfa Romeo Stelvio sarà l’oramai celebre Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, svelato durante il salone di Los Angeles.