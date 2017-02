Alfa Romeo Stelvio prezzo e news: al Salone di Ginevra 2017 tutta la gamma del primo SUV del Biscione

Alfa Romeo Stelvio si prepara ad invadere il mercato europeo: è notizia di poche ore fa, infatti, quella del debutto europeo ufficiale al Salone di Ginevra 2017, uno degli appuntamenti più attesi da esperti del settore ed amanti dei motori.

Alfa Romeo Stelvio si prepara a stupire con tutta la sua intera gamma: il primo SUV del Biscione, infatti, debutterà ufficialmente al Salone di Ginevra 2017 grazie alla presentazione dell’intera linea “Stelvio”. La chiacchierata vettura di Alfa Romeo, presentata per la prima volta a Los Angeles nella sua versione “Quadrifoglio”, approderà quindi finalmente (ed ufficialmente) in Europa in attesa del lancio ufficiale. Ricordiamo, comunque, che Alfa Romeo ha già reso disponibili le prenotazioni di Alfa Romeo Stelvio “First Edition”, una sorta di versione celebrativa della vettura nonchè la prima a cavalcare le strade d’Italia e dell’intero Vecchio Continente.

Cosa succederà quindi al Salone di Ginevra 2017? Possiamo ipotizzare che Alfa Romeo Stelvio sarà uno dei protagonisti indiscussi della celebre kermesse dedicata al mondo delle quattro ruote in quanto – oltre alla curiosità di poterla toccare con mano – sono molti quelli che non vedono l’ora di conoscere nel dettaglio prezzi e caratteristiche dell’intera gamma di Alfa Romeo Stelvio. Attualmente l’ipotesi è che il range di prezzi possa partire dai 38.500 euro della versione standard per arrivare agli oltre 85mila euro della versione top di gamma Quadrifoglio. Non rimane quindi che attendere il Salone di Ginevra 2017 che, ricordiamo, si terrà dal 9 al 19 marzo 2017.