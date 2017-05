Alfa Romeo Stelvio: prezzo e info della nuova variante 2.2 diesel da 180 cavalli

La gamma Alfa Romeo Stelvio si amplia dopo la presentazione della nuova variante 2.2 Turbo Diesel da 180 cavalli che – abbinata alla trazione integrale Q4 – è in grado di erogare una potenza di 132 kW a 3750 giri/min. Ecco allora prezzo, info e tutte le novità in arrivo dalla casa automobilistica del Biscione.

A poco più di un mese dal lancio sul mercato, Alfa Romeo Stelvio ha già fatto registrare un enorme successo affermandosi come il più venduto nella sua categoria in Italia nel mese di aprile, raggiungendo una quota nel segmento dell’11,8%. Oggi la gamma Stelvio si ampia proponendo ai consumatori una versione 2.2 Turbo Diesel da 180 cavalli: questa nuova variante è in grado di erogare una potenza di 132 kW a 3750 giri/min e, nel ciclo combinato, occorrono invece meno di 5 litri di gasolio per percorrere 100 chilometri. Il motore prevede altresì un’architettura con quattro cilindri in linea ed è caratterizzato dal sistema di iniezione di ultima generazione MultiJet II con Injection Rate Shaping (IRS).

L’arrivo di questa nuova motorizzazione è solo una delle novità della gamma Alfa Romeo Stelvio: insieme alla nuova variante motore, infatti, in concessionaria sarà possibile scegliere altre due nuove livree, la Marrone Basalto e la Blu Misano. In particolare, la livrea Marrone Basalto è stata pensata in onore all’anima di Alfa Romeo Stelvio, vettura ideale per l’off-road ma unica in quanto ad eleganza e comfort. Questa nuova motorizzazione, già ordinabile, è disponibile con un prezzo a partire da 49.800 euro. Ricordiamo infine che per due fine settimana – quello del 13/14 e 27/28 maggio – i concessionari Alfa Romeo apriranno per i nuovi “Porte Aperte”.