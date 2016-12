Alfa Romeo Stelvio: prezzo, dimensioni, uscita e tutto quello che c’è da sapere

L’attesa per l’uscita di Alfa Romeo Stelvio rimane alle stelle: il nuovo SUV della casa automobilistica del Biscione sembra aver fatto impazzire i fan di Alfa Romeo (e non solo), tanto da far parlare di sé quasi quotidianamente. In attesa del suo debutto sul mercato, quindi, abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili sino ad oggi.

Iniziamo dalle basi…Alfa Romeo Stelvio, perchè si chiama così? Il SUV prende il nome dal valico di montagna più altro d’Italia, raggiungile solamente da vetture ben equipaggiate visto che conta per 75 tornanti in soli 20 chilometri. Passando invece alle caratteristiche tecniche, Alfa Romeo Stelvio è lungo 4,68 metri, largo 2,16 metri e alto 1,68 metri; queste caratteristiche fanno sì che il SUV di Alfa Romeo possa diventare un pericoloso concorrente per vetture quali Porsche Macan ma anche Bmw X3 e l’Audi Q.

A livello di design, invece. Alfa Romeo Stelvio si ispira evidentemente alla sorella Alfa Romeo Giulia: oltre a condividere con lei la meccanica e la piattaforma Giorgio, le somiglianze sono evidenti soprattutto nella parte frontale. La plancia non è invece del tutto simile ad Alfa Romeo Giulia, nonostante entrambi i modelli presentino il sistema di infotainment Connect 3D Nav. Per quanto riguarda gli interni, Alfa Romeo Stelvio vanta cinque sedute molto comode, anche nella sua versione Quadrifoglio. Terminiamo infine parlando dell’uscita e del prezzo: i primi modelli di Alfa Romeo Stelvio usciranno in primavera e saranno in vendita ad una cifra compresa tra i 36mila e i 40mila euro. Stando ai rumors, infine, la versione Quadrifoglio potrebbe costare sino al doppio.

Foto: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio/Alfa Romeo Press