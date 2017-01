Alfa Romeo Stelvio prezzo, dimensioni, interni e foto della “First Edition”: al via gli ordini

Grande notizia per tutti coloro che attendevano con ansia l’arrivo sul mercato del primo SUV del Biscione, Alfa Romeo Stelvio. La nota casa automobilistica ha infatti annunciato l’apertura degli ordini per Alfa Romeo Stelvio “First Edition”, l’edizione che – quasi a scopo celebrativo – lancerà tutta la serie: ecco allora prezzo, caratteristiche e qualche foto dell’atteso SUV.

Alfa Romeo Stelvio si svela finalmente in tutta la sua bellezza e sportività grazie alle prime immagini della “First Edition” per la quale è stato annunciato oggi il via agli ordini. Dopo mesi di attesa, Alfa Romeo ha reso finalmente note tutte le caratteristiche del suo primo SUV: 4687 millimetri di lunghezza per 1903 millimetri di larghezza per questo nuovo modello che è “destinato a cambiare le regole del segmento”. Alfa Romeo Stelvio “First Edition” – presentato nella versione Quadrifoglio al Salone di Ginevra del 2016 – garantisce un’esperienza di guida entusiasmante nonché il massimo livello di comfort e versatilità tipica di questa categoria: da non dimenticare – rimanendo in tema di comodità – dei 525 litri di capacità del bagagliaio.

Alfa Romeo Stelvio “First Edition” è dotato di motore benzina da 2 litri – un 4 cilindri costruito interamente in alluminio e con l’albero di trasmissione in carbonio – che, abbinato al cambio automatico a 8 marce, eroga una potenza di 280 cavalli a 5.250 giri/min e una coppia massima di 400Nm a 2.250 giri/min. Alfa Romeo Stelvio “First Edition” offre di serie anche l’innovativo sistema di trazione integrale con tecnologia Q4, progettato per gestire la trazione del veicolo in tempo reale, al fine di garantire prestazioni, efficienza e sicurezza ai massimi livelli.

Infine, uno sguardo agli interni: l’impronta sportiva non viene persa nemmeno nell’abitacolo in cui troviamo, infatti, un ambiente pulito, essenziale e sviluppato intorno al guidatore, come dimostra il volante sportivo tagliato con pulsante di accensione integrato. Di serie le palette del cambio in alluminio: in Alfa Romeo Stelvio “First Edition” troviamo infine sedili rivestiti in pregiata pelle “Pieno Fiore” nera con regolazioni elettriche e sistema di riscaldamento. E il prezzo? Il primo modello di Stelvio è proposto in Italia a 57.300 euro.