Alfa Romeo Stelvio prezzi, motori, dimensioni e interni: il primo SUV Alfa Romeo anche in versione Business, Super ed Executive

Alfa Romeo Stelvio è stata presentata ufficialmente: in attesa del Porte Aperte organizzato per il 25 e 26 febbraio 2017, ecco allora prezzi, motori, dimensioni, interni e tutto quello che sappiamo sul primo SUV del Biscione che, comunque, sarà presente anche al Salone di Ginevra 2017.

Alfa Romeo Stelvio è ora realtà: è stato presentato ufficialmente ieri – in diretta streaming sui principali social – il nuovo nonchè primo SUV della casa automobilistica del Biscione. “Emozione di guida, massime performance e stile sportivo. Sono queste le peculiarità del più autentico “spirito Alfa” che, per la prima volta in oltre un secolo di storia, si ritrovano in una sport utility. Il suo nome è Alfa Romeo Stelvio e vuole cambiare le regole del segmento dei SUV premium di medie dimensioni” si legge in una nota ufficiale di Alfa Romeo. La vera ed inattesa novità, però, è il lancio di tre versione rimaste inedite sino ad oggi: Stelvio Business, Stelvio Super e Stelvio Executive.

Ma che ne è delle caratteristiche tecniche di Alfa Romeo Stelvio? Per quanto riguarda il design esterno – come si legge nella nota – il nuovo SUV Stelvio “si caratterizza per la linea accattivante che nasce dal perfetto equilibrio tra tradizione, design e performance: è una vera e propria alchimia che appartiene alla storia ultrasecolare del marchio. Per ottenerla, ieri come oggi, è necessario coniugare, sapientemente, le tre caratteristiche del design Alfa Romeo: il senso delle proporzioni, la semplicità e la cura per la qualità delle superfici.”. Eleganza anche nell’abitacolo dov’è possibile trovare “pellami, anche Pieno Fiore, legni veri e tessuti sono stati scelti per la loro piacevolezza visiva e tattile e assemblati in modo da fare sentire la mano dell’uomo”. In tema motorizzazioni, invece, Alfa Romeo Stelvio si distingue per i nuovi propulsori – 2.0 Turbo benzina da 280 CV e 2.2 Diesel da 210 CV – che esaltano al meglio l’anima sportiva del SUV che, soprattutto sul percorso misto, restituisce sensazioni uniche anche al guidatore più esperto. Insieme a questo anche cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. I prezzi? Attualmente arriveranno sul mercato solamente la versione First Edition, a 57.300 euro, la 2000 turbo a benzina, a 52.800 euro, ed infine la 2200 cc Turbo da 210 cv, in vendita a partire da 50.800 per la versione Business.