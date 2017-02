Alfa Romeo Stelvio, oggi la presentazione ufficiale in diretta streaming: ecco il nuovo SUV Alfa Romeo

L’attesa è finita: a sorpresa, la presentazione ufficiale di Alfa Romeo Stelvio sarà oggi e tutti, grazie alla diretta streaming, potranno assistervi. Ecco allora come seguire l’evento ma anche ulteriori dettagli inerenti il Porte Aperte previsto per il 25 e 26 febbraio 2017.

Non ci sarà bisogno di attendere il Salone di Ginevra per ammirare la gamma Alfa Romeo Stelvio: in una nota, infatti, la casa automobilistica del Biscione rende noto che la presentazione ufficiale del suo primo SUV sarà oggi. L’evento inizierà alle 18 e sarà possibile seguirlo grazie alla diretta streaming: tutti i curiosi, quindi, potranno recarsi sulle pagina Facebook e/o Instagram ufficiali per ammirare la prima assoluta di Alfa Romeo Stelvio che, ricordiamo, verrà lanciato in versione standard, First Edition e Quadrifoglio.

Insieme all’annuncio della presentazione ufficiale di Alfa Romeo Stelvio in diretta streaming, Alfa Romeo aggiunge ulteriori dettagli sul Porte Aperte organizzato nelle concessionario per il 25 e 26 febbraio 2017. Il prossimo fine settimana, infatti, tutti gli estimatori del Biscione e di Alfa Romeo Stelvio avranno modo di apprezzarne le qualità dinamiche direttamente su strada: sarà infatti possibile provare la versione con 2.0 Turbo benzina da 280 cavalli, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q.