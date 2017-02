Alfa Romeo Stelvio news: due nuovi video in attesa del lancio ufficiale

Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione, è pronto a stupire: in attesa della presentazione ufficiale dell’intera gamma – prevista in occasione del Salone di Ginevra – la celebre casa automobilistica ha rilasciato, attraverso il proprio canale YouTube, due video che svelano Alfa Romeo Stelvio in tutta la sua magnificenza.

Vi lasciamo qui di seguito i video rilasciati da Alfa Romeo a pochi giorni dal lancio ufficiale di Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV nato dalla casa automobilistica del Biscione. Dopo l’apertura delle ordinazioni per Alfa Romeo Stelvio First Edition e dopo l’annuncio del primo “porte aperte”, Alfa Romeo decide di smorzare l’attesa di tutti gli appassionati lanciando due nuovi video sul proprio canale YouTube.

Non solo grande protagonista al Salone di Ginevra 2017: Alfa Romeo Stelvio è anche l’“attore” principale dei due video condivisi sul canale YouTube di Alfa Romeo. In particolare, il primo – dal titolo “I’ve been here for a long time” – mostra in tutta la sua bellezza il Passo dello Stelvio, località dal quale il SUV prende il nome. Solo nel secondo video – dal titolo “I’ve been waiting for you” – Alfa Romeo mostra, seppur di sfuggita, parte degli esterni di Alfa Romeo Stelvio.