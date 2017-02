Alfa Romeo Stelvio, news dal primo SUV Alfa Romeo: previste 10mila consegne nel 2017

H debuttato ufficialmente Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV firmato Alfa Romeo: durante il fine settimana appena trascorso, infatti, si è tenuto il primo Porte Aperte dedicato a tutti coloro che volevano provare e toccare con mano le potenzialità dello Stelvio. Oltre ai commenti a caldo, ecco quali sono le previsioni degli analisti del settore.

Alfa Romeo Stelvio è già un successo: in attesa del Salone di Ginevra 2017, c’è già chi ha potuto mettersi alla guida del primo SUV del Biscione. “Tanta la qualità, che si percepisce a prima vista e poi toccando con mano rifiniture e dettagli, ma soprattutto il mix riuscito di design sportivo e grande funzionalità. Alfa Romeo Stelvio è unʼauto solida, efficiente, dinamica, funzionale, con un handling pazzesco anche sulla neve. Fantastica! La prova è stata divertentissima, il Suv mira a essere portabandiera del “made in Italy” dʼeccellenza in tutti i mercati del mondo.” scrive TgCom24 dopo aver provato Alfa Romeo Stelvio.

Commenti positivi, insomma, da parte di tutti coloro che hanno provato Alfa Romeo Stelvio ma non solo: anche dagli analisti del settore arrivano buone notizie. Secondo gli esperti, infatti, quest’anno verranno consegnati circa 10mila esemplari di Alfa Romeo Stelvio tra Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna: ”Il primo SUV dell’Alfa si inserisce in uno dei segmenti a maggiore crescita del mercato, quello dei D-suv premium e in questo senso mi aspetto il suo inserimento nella Top 3 dei modelli più venduti insieme a Land Rover Discovery Sport e Mercedes-Benz GLC. Più che i volumi di vendita, mi auguro che si punti sulla qualità della vendita, cosa che diverrà fondamentale per riconsolidare l’immagine del brand come uno dei protagonisti del segmento premium. In ogni caso, questa nicchia di mercato si avvia in Italia a superare le 30.000 unità a fine 2017” ha commentato Salvatore Saladino, Country Manager di Dataforce Italia.