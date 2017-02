Alfa Romeo Stelvio, nel futuro anche Alfa Romeo Kamal: caratteristiche, news e anticipazioni

Dopo Alfa Romeo Stelvio potrebbe arrivare Alfa Romeo Kamal: è quanto affermano e ultime indiscrezioni dal mondo Alfa Romeo. Dopo la notizia della non produzione di un’Alfa Romeo Giulia SportWagon, infatti, l’attenzione è tutta focalizzata sui SUV.

Alfa Romeo Kamal potrebbe essere, in futuro, il SUV che affiancherà Alfa Romeo Stelvio. Stando agli ultimi rumors, infatti, sarebbe chiara l’intenzione di Alfa Romeo di portare sul mercato – da qui al 2020 – anche un C-SUV ed un E-SUV. In un momento storico in cui il segmento SUV sembra essere trainante, Alfa Romeo potrebbe approfittarne regalando al pubblico una gamma sempre più ampia di vetture di questo genere. Alfa Romeo Stelvio potrebbe quindi non essere da solo ma, di certo, da qui ad almeno un anno sarà il fiore all’occhiello della celebre casa automobilistica.

Recentemente presentato in anteprima ad un pubblico di 150 fortunati instagrammers, Alfa Romeo Stelvio è stata presentata come la vettura di punta nonchè simbolo della rinascita di Alfa Romeo. E’ proprio su questo fil rouge che – al quesito sulla possibilità di uscita di un’Alfa Romeo Giulia SW – Alfredo Altavilla ha risposto dicendo “La parola definitiva la può dire chiunque proverà lo Stelvio. Lo Stelvio è una macchina che per le caratteristiche dinamiche e per spaziosità interna non fa rimpiangere nessuna station wagon. Una Giulia familiare sarebbe un doppione, non avrebbe avuto nessun senso svilupparla. Noi crediamo che lo Stelvio possa essere un crossover nel senso proprio del termine, cioè che una macchina attraversa diversi segmenti, fra cui anche quello delle station wagon”.

Ma come potrebbe essere Alfa Romeo Kamal? Stando ai render apparsi sul web potrebbe trattarsi di una vettura dal carattere più “strong” e aggressivo rispetto ad Alfa Romeo Stelvio, ma che non mancherà di mantenere le linee che contraddistinguono le nuove Alfa Romeo. Notizie ufficiali si avranno comunque solamente dopo i primi feedback di Alfa Romeo Stelvio: il primo SUV del Biscione – di cui è già possibile ordinare la “First Edition” – non arriverà infatti sul mercato prima della sua presentazione ufficiale al Salone di Ginevra 2017.