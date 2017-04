Alfa Romeo Stelvio ma non solo: il 26 aprile potrebbe arrivare una grande novità

Nonostante l’uscita di Alfa Romeo Stelvio e la sua presentazione ufficiale al Salone di Ginevra, non si placano i rumors sul Biscione. In particolare, in queste ultime ore è trapelata la notizia di possibili interessanti rivelazioni durante la riunione organizzata dal gruppo FCA il 26 aprile: l’ipotesi è che possa essere rivelato un nuovo modello pronto a cavalcare le strade italiane (e non solo).

Fonti interne di Alfa Romeo hanno fatto trapelare la notizia di un importante appuntamento organizzato per il 26 aprile. In particolare, Fiat Chrysler Automobiles avrebbe organizzato una riunione per illustrare l’andamento del primo trimestre 2017: è proprio in questo contesto che potrebbe arrivare un’importante rivelazione per tutti gli appassionati del Biscione. In particolare, l’ipotesi più accreditata è che possa essere annunciato il terzo modello della rinascita della casa automobilistica, vettura che andrà ad affiancare Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia.

Ma quale sarà? I fan si sono ovviamente scatenati ma la possibilità più accreditata – qualora venisse davvero fatta questa grande rivelazione – è che possa trattarsi di Alfa Romeo C-SUV o Alfa Romeo Crossover. Questo nuovo modello, del quale si vocifera da mesi, sarebbe pensato in particolare per il mercato internazionale e – sempre stando ai rumors – potrebbe essere prodotto inizialmente a Cassino per poi spostarsi a Pomigliano. Non rimane quindi che attendere domani per scoprire quale altra sorpresa ci riserverà il Biscione.