Alfa Romeo Stelvio ma non solo: Alfa Romeo Kamal potrebbe essere il nuovo SUV del Biscione

Non solo Alfa Romeo Stelvio: nel futuro della celebre casa automobilistica italiana potrebbe esserci un altro SUV, Alfa Romeo Kamal. Nonostante l’atteso Stelvio non sia ancora in circolazione, il sito Club Alfa ha già ipotizzato una nuova vettura dello stesso genere: i SUV, infatti, sembrano oramai essere il futuro del settore delle automobili in quanto tra i modelli più amati.

Sebbene Alfa Romeo Stelvio non sia ancora entrato in circolazione, i rumors ipotizzano già un nuovo SUV all’interno della casa automobilistica del Biscione: secondo Club Alfa e il tedesco AutoBild, infatti, Alfa Romeo avrebbe l’intenzione di lanciare sul mercato anche un secondo modello di SUV, il cui nome potrebbe essere Alfa Romeo Kamal. I più appassionati, però, troveranno sicuramente familiare questo nome: già nel 2003, infatti, era trapelata la notizia di un possibile SUV sportivo chiamato in questo nome.

Ovviamente, Alfa Romeo Kamal non è mai uscito ed il primo SUV del Biscione è l’attesissimo Alfa Romeo Stelvio. In attesa di saperne di più ma anche di vedere lo Stelvio sulle strade, i tedeschi di AutoBild hanno già creato un render di quello che potrebbe essere il SUV Kamal. Se si volesse azzardare qualche ipotesi, comunque, potremmo pensare ad una vettura basata sulla piattaforma Giorgio – la stessa di Giulia e Stelvio – dalle linee simili a quelle della Alfa Romeo di ultima generazione.